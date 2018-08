Dutroux bereid nabestaanden te woord te staan

Marc Dutroux is bereid vragen te beantwoorden van nabestaanden van zijn slachtoffers. Dat staat in een brief die de advocaat van de Belgische kindermoordenaar heeft verstuurd, bericht omroep RTBF.

„Ik bevestig u dat meneer Dutroux me verzekerd heeft dat hij jullie nooit meer uit eigen beweging zal contacteren, maar dat hij bereid is jullie te antwoorden als jullie hem willen bevragen”, schrijft de advocaat van Dutroux. Die inmiddels 61-jarige crimineel werd in 1996 opgepakt voor de ontvoering van zes meisjes. Slechts twee slachtoffers, Laetitia Delhez en Sabine Dardenne, zijn levend teruggevonden.

Nabestaande Paul Marchal ontving de brief via zijn voormalige advocaat. De vader van slachtoffer An Marchal reageerde tegenover persbureau Belga kort op het initiatief van Dutroux. „Na 23 jaar wordt het tijd dat het circus stopt. Wij doen er niet meer aan mee”, stelde hij telefonisch. De vader van Eefje Lambrecks zegt de brief nog niet te hebben ontvangen.

Dutroux kreeg in 2004 levenslang voor moord, verkrachting, ontvoering, foltering en opsluiting.