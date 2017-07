Duterte zet plannen islamitische regio door

Als het aan de Filipijnse president Rodrigo Duterte ligt dan komt er definitief een islamitische, autonome regio in het zuiden van het land. Duterte trekt zich daarbij niets aan van felle protesten tegen de plannen. Een wetsontwerp voor het plan werd maandag aan de president voorgelegd. „Ik stem vóór”, had Duterte gezegd over de toekomstige autonome regio Bangsamoro op het eiland Mindanao.

De plannen om van Bangsamoro een autonome regio te maken, waar islamieten de meerderheid vormen, zijn er al langer. Onder de vorige president Benigno Aquino wilde de Filipijnse regering tegemoetkomen aan de separatistische moslimrebellen van het Moro Islamitische Bevrijdingsfront in het zuiden van het overwegend rooms-katholieke land. De strijd in het zuiden duurt al meer dan veertig jaar en heeft aan honderdduizenden mensen het leven gekost.

De autonome regio zou aan het einde van 2016 een feit moeten zijn, maar tegenstanders wisten de plannen vooralsnog tegen te houden.