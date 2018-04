Duterte wil terugkeer landgenoten uit Koeweit

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zijn landgenoten die onder slechte voorwaarden werkzaam zijn in Koeweit opgeroepen terug te keren naar eigen land. Het gaat om meer dan 100.000 gastarbeiders uit de Aziatische eilandenstaat. Onderhandelingen over verbetering van hun positie resulteerden in een diplomatiek conflict.

Duterte beloofde de spijtoptanten zondag overheidssteun en herhaalde dat er geen nieuw Filipijns personeel meer naar Koeweit zal worden gestuurd. Hij maande werkgevers in de Golfstaat bovendien zijn onderdanen „als menselijke wezens” te behandelen. Koeweit riep vorige week zijn ambassadeur terug uit Manilla en zette de Filipijnse zaakgelastigde het land uit.

Aanleiding tot de ruzie is een reeks dodelijke incidenten met Filipino’s als slachtoffer. Toen in februari een hulp in de huishouding dood werd aangetroffen in een vrieskist was voor Duterte de maat vol. Volgens de regeringsstatistieken werkte in 2016 ongeveer 6,4 procent van de 2,2 miljoen Filipijnse buitenlandse uitzendkrachten in Koeweit, dus zo’n 140.000 personen.