Duterte sombert over gezondheid en ambt

De Filipijnse president Rodrigo Duterte maakt zich grote zorgen over zijn gezondheid. Hij houdt er rekening mee dat hij kanker of een ernstige ziekte heeft en is niet van plan om als staatshoofd aan te blijven als dat inderdaad het geval blijkt te zijn.

Duterte had zich ruim een week niet in het openbaar laten zien. Door die afwezigheid voedde de president speculaties dat hij gezondheidsproblemen heeft. De president heeft nu in het openbaar toegegeven dat hij zich niet goed voelt. Hij heeft onder meer de ziekte van Buerger. Daardoor raken de slagaders verstopt, wat tot amputatie van ledematen kan leiden.

Duterte erkende dat hij de afgelopen weken meerdere medische onderzoeken heeft ondergaan. Hij wacht onder meer op de uitkomst van een onderzoek van een gezwel. De 73-jarige Duterte zei dat als blijkt dat hij kanker in een vergevorderd stadium heeft, hij zich niet zal laten behandelen. „Dan zal ik de kwelling in dit ambt niet voorzetten.”

Duterte is als president zeer omstreden. Nadat hij in 2016 aan de macht kwam, begon hij een ware heksenjacht op alles wat met drugshandel en drugsgebruik te maken heeft.