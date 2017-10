Duterte: Marawi bevrijd van IS

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft verklaard dat de stad Marawi vrij is van aan IS gelieerde rebellen. De president verklaarde Marawi bevrijd tijdens een bezoek aan Filipijnse troepen in de stad, melden lokale Filipijnse media. Het Filipijnse leger doodde maandag twee rebellenleiders.

Marawi is de enige stad in het katholieke land waar moslims in de meerderheid zijn. Delen van de stad waren sinds 23 mei in handen van een lokale rebellengroep die zich loyaal heeft verklaard aan IS. Door gevechten tussen de rebellen en het Filipijnse leger zijn honderdduizenden Filipino’s ontheemd geraakt. Volgens de autoriteiten werden in de afgelopen maanden 813 rebellen, 162 militairen en 47 burgers gedood.

Volgens een legerwoordvoerder is de strijd nog gaande. Er zouden nog ongeveer dertig rebellen in de stad zijn, die twintig gijzelaars vasthouden.