Duterte in ‘permanente isolatie’ vanwege coronavirus

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft te maken met een streng isolatieregime dat moet voorkomen dat hij besmet raakt met het coronavirus. Ook wordt de 75-jarige leider regelmatig getest, meldde zijn woordvoerder nadat een minister besmet bleek te zijn.

Duterte zit in permanente isolatie. Dat betekent dat „niemand echt bij hem in de buurt komt”, aldus de woordvoerder. Die vertelde ook dat zijn baas heeft geklaagd over de uitstrijkjes die via zijn neus worden genomen. Die horen bij de coronatest die hij moet ondergaan.

De Filipijnen zijn zwaar getroffen door de pandemie. De autoriteiten hebben bij ruim 164.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het gaat onder meer om minister van Binnenlandse Zaken Eduardo Ano. Die maakte zondag bekend dat hij „griepachtige symptomen” heeft, zoals keelpijn. In hoofdstad Manilla en omliggende gebieden is een lockdown van kracht.

Duterte is niet de enige wereldleider die speciale bescherming geniet vanwege de coronacrisis. Ook rond zijn Russische collega Vladimir Poetin zijn allerlei maatregelen genomen om het besmettelijke virus op afstand te houden. Het Kremlin maakte in juni bekend dat bezoekers van de Russische leider door speciale desinfectietunnels moesten lopen, waar ze besproeid konden worden met ontsmettingsmiddel.