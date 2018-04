Duterte dreigt aanklager Strafhof op te pakken

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft de aanklager van het Internationale Strafhof met arrestatie gedreigd als ze aan het werk gaat in zijn land. De Filipijnen zijn volgens de president geen lid meer van het Strafhof, dat daarom geen recht meer heeft om in het land onderzoek te doen.

ICC-aanklager Fatou Bensouda kondigde in februari aan een onderzoek te starten na de klacht van een Filipijnse advocaat. Die had Duterte en zijn beleidsmakers beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid en het beleid om criminelen te doden.

„Welke autoriteit heb je nu? Waarom ben je in dit land, als we geen leden van het verdrag zijn?”, zei hij tegen de media in uitspraken gericht aan Bensouda. „Je kunt geen onderzoek hier doen zonder toestemming. Dan zal ik je laten arresteren.”