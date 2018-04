Duterte bereid Rohingya op te vangen

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft laten weten Rohingya te willen opvangen die zijn gevlucht uit Myanmar. „Ik ben bereid vluchtelingen te accepteren. Rohingya. Ik zal helpen, maar we zouden ze moeten delen met Europa”, zei hij tijdens een toespraak.

Duterte haalde ook uit naar de internationale gemeenschap. Die slaagt er in zijn ogen niet in de problemen op te lossen in Myanmar. Uit dat land zijn sinds augustus vorig jaar zo’n 700.000 mensen gevlucht. De Filipijnse leider concludeerde dat sprake is van „genocide”.

De opmerkingen van Duterte wekten de wrevel van de Myanmarese regering, die ontkent dat sprake is van volkerenmoord. „Hij weet niets over Myanmar”, zei een regeringswoordvoerder. „Die persoon spreekt zoals gebruikelijk zonder enige terughoudendheid. Daarom zei hij dat.”

Duterte is zelf evenmin onomstreden. Hij kreeg internationaal veel kritiek vanwege zijn bloedige strijd tegen drugscriminaliteit. De president besloot dit jaar tot een vertrek uit het Internationaal Strafhof (ICC), dat een vooronderzoek was begonnen naar buitengerechtelijke executies.