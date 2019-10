DUP steunt brexitvoorstel Johnson

De protestantse Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) steunt het brexitvoorstel dat woensdag in Brussel is ingediend door de Britse premier Boris Johnson.

Partijleider Arlene Foster zegt blij te zijn dat in het voorstel de Noord-Ierse grenssituatie niet meer anders is dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk.

DUP, die de regering van Theresa May en nu van Johnson steunt, was eerder steeds tegen de brexitvoorstellen, vanwege de backstop. Noord-Ierland zou dan een uitzonderingssituatie krijgen binnen het Verenigd Koninkrijk. Het land zou dan nog deel blijven uitmaken van de Europese douane-unie. Dat is in dit voorstel niet het geval.