DUP probeert abortus en homohuwelijk te blokkeren

Het Noord-Ierse regionale parlement komt maandag voor het eerst in bijna drie jaar bij elkaar in een poging te voorkomen dat de Britse abortus- en huwelijkswet wet in de regio gaat gelden.

Het parlement, de Stormont geheten, ligt al plat vanaf begin 2017 vanwege een aanhoudende crisis in de coalitie van de grote protestantse DUP en het katholieke Sinn Fein. De verkiezingen in februari 2017 hebben nog geen bestuursprogramma opgeleverd. In deze periode is het zelfbestuur in de provincie opgeschort en vindt het bestuur vanuit Londen plaats.

De Britse wetten over abortus (1967) en het homohuwelijk (2015) zijn in Noord-Ierland nooit ingevoerd, omdat de bevolking daar niet achter staat. Sinds de aanvaarding van deze beide zaken in de Republiek Ierland in de afgelopen jaren, vormt Noord-Ierland een uitzondering. Bovendien heeft een rechtbank enkele weken geleden gezegd dat het Noord-Ierse verbod op vrije abortus in strijd is met de geldende vrouwenrechten.

Het Britse parlement in Westminster besloot in juli dat de wetten op dit gebied, die gelden in de rest van het Verenigd Koninkrijk, vanaf april 2020 ook van kracht worden in Noord-Ierland, omdat het Noord-Ierse parlement niet in staat is zelf beslissingen te nemen.

Het is de vraag of de zitting van de Stormont maandag daadwerkelijk effectief zal zijn om de besluiten vanuit Londen stoppen. Sinn Fein noemde de zitting een „politieke stunt” en wilde er niet aan deelnemen.

Vanaf 1967 was er in Noord-Ierland ruime meerderheid tegen zwangerschapsafbreking in Noord-Ierland, omdat ook de rooms-katholieke bevolking daartegen is. Maar Sinn Fein laat zich steeds minder door katholieke waarden leiden. Momenteel is het vooral de protestantse DUP die zich tegen abortus verzet. Noord-Ierland wordt sinds 2007 bestuurd door een coalitie van DUP en Sinn Fein.