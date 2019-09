DUP-leider Foster: ‘Als één land uit de EU’

Arlene Foster, de leider van de Noord-Ierse partij Democratic Unionist Party (DUP) die de regering van de Britse premier Boris Johnson steunt, heeft donderdag gezegd dat haar partij geen brexitdeal zal steunen die „de interne markt van het Verenigd Koninkrijk verdeelt”.

„We moeten als één land vertrekken. We willen graag een verstandige deal zien, maar niet een die de interne markt van het VK verdeelt. We zullen geen regelingen ondersteunen die een belemmering vormen voor de handel. Anonieme bronnen leiden tot onzinverhalen” , Zei Foster in een tweet.

Ze reageerde op een artikel in de krant The Times, waarin stond dat de DUP ermee instemt dat Noord-Ierland zich aan brexitregels zal houden als onderdeel van een deal die de Ierse ‘backstop’ kan vervangen. Brussel zou in ruil daarvoor zijn eis moeten opgeven dat Noord-Ierland in de douane-unie met de Europese Unie blijft, meldt The Times.