DUP: dreiging no-deal handhaven

Het Verenigde Koninkrijk moet bereidheid blijven tonen de EU zonder afspraken te verlaten. Dat is volgens de Noord-Ierse unionisten (DUP) de beste manier voor de regering om een brexitakkoord wel aangenomen te krijgen door het parlement. Dat zei Nigel Dodds, de plaatsvervangend leider van DUP, tegen Sky News.

Premier Theresa May verloor dinsdagavond ook de tweede stemming over haar brexitdeal. Woensdag debatteren en beslissen de Lagerhuisleden over een afscheid van de EU zonder dat er iets is geregeld, de zogenoemde no-dealbrexit. Als die wordt afgewezen komt donderdag uitstel van de brexit, officieel 29 maart, aan de orde.

„Om een goede deal te krijgen of een deal waarmee je eigenlijk wel kunt instemmen, moet de dreiging van een no-deal op tafel blijven”, aldus Dodds, die denkt dat er dan in Brussel misschien nog iets te halen valt. „Op het moment dat de dreiging weg is, zit je vast aan minder gunstige voorwaarden omdat de andere partij weet dat je toch niet wegloopt”.