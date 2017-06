DUP bevestigt gesprekken met partij May

De Noord-Ierse partij DUP heeft bevestigd dat zij met de conservatieven van premier Theresa May gaat praten over mogelijke samenwerking. De conservatieve leider wil volgens haar woordvoerder een minderheidsregering vormen met gedoogsteun van de DUP in het Lagerhuis.

De DUP, die op tien zetels lijkt te kunnen rekenen, kan May aan een nipte parlementaire meerderheid helpen. DUP-leider Arlene Foster bevestigde op een korte persconferentie dat ze ’s ochtends heeft gesproken met May. „We gaan praten met de conservatieven om te kijken hoe we stabiliteit naar ons land kunnen brengen”, kondigde ze aan.