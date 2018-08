„Duo VS trainde kinderen voor schietpartijen”

Twee verdachten die zijn gearresteerd wegens mishandeling van elf kinderen, die ondervoed werden aangetroffen in een krakkemikkig kampement in New Mexico, leerden hun verwaarloosde pupillen omgaan met wapens. De bedoeling was dat ze op termijn schietpartijen op scholen zouden beginnen. Dat hebben de openbaar aanklagers gezegd in het dossier dat ze woensdag bij de rechter in Taos hebben neergelegd.

Een van de arrestanten is Siraj Wahhaj, de vader van een jongetje van drie dat maanden geleden verdween uit zijn huis nabij Atlanta, Georgia. Maandag zijn op het vervuilde complex in de buurt van Amalia mogelijk zijn stoffelijke resten gevonden. Het slachtoffertje is nog niet geïdentificeerd.

In totaal zijn in verband met deze zaak vijf personen aangehouden, onder wie drie vrouwen. Zij zijn vermoedelijk de moeders van de kinderen die zijn gered.