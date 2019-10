Duo verspreidde teksten aanslagpleger Halle

De Duitse politie heeft twee mannen in het vizier die een manifest op internet hebben verspreid van de dader van de aanslag in Halle. De politie doorzocht woensdag een woning in Mönchengladbach waar de twee verdachten van 26 en 28 wonen.

Er is een vermoeden dat ze rond de aanslag, waardoor twee mensen omkwamen, documenten met opruiende teksten hebben verspreid, aldus de Duitse justitie. Het gaat om teksten van de dader van de aanslag, een 27-jarige man, waarschijnlijk een rechts-extremist.

Hij wilde een bloedbad aanrichten in de synagoge in Halle. Toen het niet lukte om binnen te komen, schoot de man een voorbijgangster en een klant van een Turks eethuis dood.

In het „manifest” van de dader staan antisemitische teksten en beschrijvingen van zijn wapenarsenaal. De dader zette het voor de aanslag op internet en de twee hebben het verder verspreid.