Duizendste coronabesmetting in Japan

In Japan is de duizendste besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat maakte het Japanse ministerie van Volksgezondheid bekend.

In het land zijn inmiddels zes mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Voor de kust van het Japanse Yokohama lag het cruiseschip Diamond Princess. Aan boord van het schip zijn meer dan zevenhonderd mensen besmet geraakt. Inmiddels is iedereen weer aan land.

In de nabijgelegen landen China en Zuid-Korea hebben meer mensen het virus: in China zijn van de ruim 80.000 patiƫnten inmiddels drieduizend overleden, in Zuid-Korea raakten meer dan vijfduizend mensen besmet. Bijna dertig mensen stierven daar door het virus.