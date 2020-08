Duizenden Zuid-Koreaanse kerkgangers in isolatie

Duizenden leden van een Zuid-Koreaanse geloofsgemeenschap moeten in zelfisolatie vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben ongeveer 315 besmettingen in verband gebracht met de protestantse Sarang Jeil-kerk in hoofdstad Seoul. Dat heeft geleid tot grote verontwaardiging en een roep om de arrestatie van het hoofd van de kerk.

Zuid-Korea heeft wereldwijd veel lof gekregen voor de wijze waarop het de virusuitbraak aanpakt door veel te testen en aan contactonderzoek te doen. Het aantal vastgestelde besmettingen nam de afgelopen dagen echter fors toe. De autoriteiten maakten maandag bekend dat bij nog eens 197 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. In totaal zijn ruim 15.000 coronagevallen gemeld in het land.

De kerk in Seoul behoort tot de grootste clusters. Zo’n 3400 leden hebben het verzoek gekregen in zelfisolatie te gaan. De autoriteiten vrezen volgens Zuid-Koreaanse media dat het virus binnen de kerk nog verder om zich heen kan grijpen. Kerkleider Jun Kwang-hoon woonde afgelopen weekend een grote manifestatie bij waar duizenden anti-regeringsbetogers dicht bij elkaar stonden.

De autoriteiten klagen dat de kerk een onvolledige lijst met leden heeft overhandigd. Dat maakt het lastig om mensen te testen en isoleren. Een onlinepetitie waarin wordt opgeroepen Jun te arresteren, is volgens persbureau Yonhap meer dan 200.000 keer ondertekend. De geestelijke wordt verweten de samenleving in gevaar te brengen.

Het is niet de eerste keer dat een geloofsgemeenschap in Zuid-Korea uitgroeit tot een virusbrandhaard. Dat gebeurde eerder ook al met de Shincheonji-gemeenschap, die ook het verwijt kreeg onvoldoende mee te werken met onderzoekers. De autoriteiten arresteerden enkele weken geleden Shincheonji-leider Lee Man-hee.