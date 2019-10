Duizenden websites gehackt in Georgië

Georgië is maandag getroffen door een grote cyberaanval. Zeker 2000 websites zijn platgelegd, waaronder die van president Salome Zoerabisjvili, rechtbanken en verschillende media.

De autoriteiten zeggen dat de website van de president „maandagmiddag is aangevallen door hackers” en dat er „onderzoek wordt gedaan naar de incidenten”. De twee belangrijkste televisieomroepen in Georgië, Maestro en Imedi TV, zijn ook getroffen. „We hebben nog steeds geen toegang tot alle systemen”, verklaarde een advocaat van Imedi TV tegenover journalisten. De omroepen waren tijdelijk uit de lucht.

Onduidelijk is nog wie verantwoordelijk is voor de hackaanval. In 2008 werd Georgië al eens getroffen door een dergelijke aanval. Toen beschuldigde Tbilisi Rusland, maar Moskou ontkende er iets mee te maken te hebben.