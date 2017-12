Duizenden waken over oudejaarsavond Parijs

Circa 1850 politiemensen of militairen waken over de jaarwisseling in het centrum van Parijs. Het ‘epicentrum’ van de nieuwjaarsviering is de avenue Champs-Élysées met zondag vanaf 23.00 uur een licht- en geluidspektakel gevolgd door vuurwerk bij het aanbreken van 2018. Het feest is in een speciale zone waar bezoekers bij aankomst worden gecontroleerd. Ze mogen bijvoorbeeld geen alcohol of vuurwerk meenemen.

Vorig jaar kwamen 300.000 mensen naar de jaarwisseling in het centrum van Parijs. De autoriteiten zijn op hun hoede wegens de voortdurende dreiging van terroristische aanslagen en de gevaren die criminelen, vandalen en relschoppers voor de feestelijke viering betekenen.

De krant Le Monde meldde zaterdag dat in de hele Parijse regio 10.500 mensen de orde moeten handhaven. In heel Frankrijk zijn voor dit doel met Oud en Nieuw 139.400 mensen op de been, onder wie 92.000 politiemensen en 7000 militairen.