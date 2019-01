Duizenden vluchten geschrapt in VS door sneeuw

In de Verenigde Staten zijn sinds vrijdag ongeveer 5000 vluchten gecanceld vanwege de winterse weersomstandigheden. Amerikaanse media melden dat Logan Airport in Boston zondag het zwaarst is getroffen. Daar zouden zeker 650 vliegtuigen niet hebben kunnen opstijgen.

De problemen duren zeker tot maandag. Verschillende delen van de VS kampen al dagen met een zware sneeuwstorm die de naam Harper heeft gekregen.

Naast Boston zijn ook New York en Chicago hard getroffen door de weersomstandigheden. Op sommige plekken is de sneeuwlaag meters dik.