Duizenden vissen dood door overstromingen in Australië

Duizenden vissen zijn gestorven in de rivieren van de Australische provincie Victoria door overstromingen. Het water in de rivieren heeft door hevige regenval op sommige plekken in de afgelopen vijftig jaar niet zo hoog gestaan als nu, meldt het Australische ABC.

In bepaalde gebieden viel er in 48 uur evenveel regen als in een maand. De overheid waarschuwde maandag al voor overstromingen. Door doorstromingseffecten is in de hele regio het water in rivieren gestegen. De normaal heldere rivieren zijn nu bruin en treden buiten hun oevers.

Sinds de overstroming zijn in de Glenelg rivier talloze dode vissen aangetroffen. De Glenelg Hopkins Catchment Management Authority (CMA), die de rivier beheert, zegt de situatie te onderzoeken. „We hebben geen goede inschatting van het aantal dode vissen. Berichten op sociale media duiden erop dat het er duizenden kunnen zijn.” De oorzaak van de sterfte is de afname van zuurstof in het water door de overstroming. Hier kan niets tegen gedaan worden.

De staat Victoria, waar de stad Melbourne ligt, kampt sinds donderdag met de meest heftige regenval in een decennia. In twee dagen viel er in enkele uren meer regen dan in de afgelopen 12 maanden. Eerder dit jaar werd Victoria geteisterd door de meest heftige bosbranden in decennia door droogte. Betogers gingen toen massaal de straat op om te eisen dat de overheid meer zou doen tegen klimaatverandering.