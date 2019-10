Duizenden trotseren maskerverbod Hongkong

In Hongkong zijn opnieuw tienduizenden demonstranten in de stromende regen de straat op gegaan. Velen van hen dragen een masker, ondanks het maskerverbod dat sinds vrijdag geldt. Het werd ingesteld nadat protesten uit de hand waren gelopen en een jongen van 14 werd neergeschoten. Dat gebeurde tijdens een schermutseling tussen een agent in burger en een aantal demonstranten. Ook werd brand gesticht in winkels en metrotreinen.

Zaterdag reden er geen metro’s en ook zondag zijn de meeste metrostations nog dicht.

In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van Peking op de autonome stadstaat.