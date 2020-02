Duizenden Surinamers betogen tegen Bouterse

Duizenden mensen zijn maandag in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo de straat opgegaan uit onvrede over de slechte financiële situatie in het land. De betogers willen dat president Desi Bouterse en minister van Financiën Gillmore Hoefdraad opstappen.

De deelnemers aan de protestactie zijn zeer divers. Het gaat onder meer om werknemers van bedrijven, vakbondsleden, medici, onderwijzers, studenten, zelfstandigen en gepensioneerden.

De mensen zijn vooral boos vanwege de desastreuze financiële situatie in het land en de gevolgen daarvan voor hun koopkracht. De financiële malaise zou onder meer te wijten zijn aan de corruptie en de vele leningen die de overheid is aangegaan.

Ook de ontwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname hebben de boosheid en frustratie doen groeien. Zo bleek enkele weken geleden dat de centrale bank 100 miljoen Amerikaanse dollar van de kasreserves van de commerciële banken heeft gebruikt voor onder meer het aflossen van schulden en het betalen van importgoederen.

Robert van Trikt, de hoogste baas van de centrale bank, is in januari weggestuurd. Hij zit nu in de gevangenis op verdenking van het vervalsen van data van leningen en belangenverstrengeling.