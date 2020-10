Duizenden Rohingya’s verlaten vluchtelingenkamp door bendeoorlog

Een bendeoorlog tussen bewapende criminelen in een Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen dagen duizenden mensen het kamp zijn ontvlucht. In het kamp wonen meer dan een miljoen Rohingya’s, een moslimbevolkingsgroep die drie jaar geleden Myanmar ontvluchtte.

Al dagen lang zijn bendes verantwoordelijk voor beschietingen, brandstichtingen en ontvoeringen. Twee bendes zijn in conflict over wie macht heeft in ’s werelds grootse vluchtelingenkamp. Er zijn al zeker acht doden gevallen en twaalf personen zijn gearresteerd. De bendes zouden betrokken zijn bij drugshandel en mensensmokkel. In de regio wordt veel gehandeld in de drugs meth uit het naastgelegen Myanmar.

Zo’n tweeduizend families verlieten hun verblijfsplaats vanwege het geweld, al keerden enkele donderdag terug. Volgens vluchtelingen in het kamp zou een van de twee bendes onderdeel zijn van de Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). ARSA-rebellen vielen in 2017 politieposten in Myanmar aan.

Het leger van het overwegend boeddhistische Myanmar reageerde op de aanvallen door 730.000 Rohingya’s het land uit te jagen naar Bangladesh, waar al 200.000 mensen van de moslimgemeenschap verbleven. Tal van waarnemers spraken van etnische zuiveringen, gepleegd door het leger van Myanmar. Myanmar ontkent dat.