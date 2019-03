Duizenden protesteren om vertraging brexit

Duizenden mensen zijn in Londen de straat op gegaan om te protesteren, omdat het proces van de brexit te lang duurt. Op de dag waarop de oorspronkelijke brexit zou plaatsvinden, 29 maart, is nu een derde belangrijke stemming in het Britse Lagerhuis over de deal van premier Theresa May met de Europese Unie.

Een grote groep voorstanders van een snelle terugtreding uit de EU liet dat weten bij het parlement. Met vlaggen, waarop teksten als ‘Out means out’ en ‘Bye, bye EU’ stonden, schreeuwden demonstranten om een spoedige brexit.

De cruciale stemming van vrijdag wordt gezien als de laatste kans om alsnog verder te gaan met het akkoord. Er wordt gestemd om de scheidingsvoorwaarden van de brexitdeal.

Als er meer voor- dan tegenstanders zijn, dan blijft het Verenigd Koninkrijk tot 22 mei in de EU om een ordelijke brexit te regelen. Wanneer de deal wordt verworpen, dan moet het VK de EU voor 12 april laten weten wat er gaat gebeuren en anders volgt er een no-dealbrexit.