Duizenden Polen demonstreren tegen aanscherping abortuswet

Duizenden Polen zijn woensdagavond de straat opgegaan in de hoofdstad Warschau uit protest tegen een wet waardoor vrijwel alle abortussen worden verboden. Bij het protest is veel politie op de been, net als bij eerdere betogingen. De vrouwenorganisatie die de mars organiseert was eerst van plan het parlement te blokkeren, maar dat werd afgegrendeld door de politie.

De massale protesten begonnen toen het Constitutionele Hof vorige maand bepaalde dat een wet die abortus toestaat op grond van ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind onverenigbaar is met de grondwet. Dit oordeel is bijna een maand later echter nog steeds niet officieel gepubliceerd, een voorwaarde voor de uitvoering ervan.

Het land met 38 miljoen inwoners heeft al een van de strengste abortuswetten in Europa. Als de aanpassingen worden doorgevoerd is abortus alleen nog toegestaan als de geboorte een gevaar voor de gezondheid van de moeder is of als de zwangerschap een gevolg is van incest of van verkrachting.