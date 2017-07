Duizenden op de been voor protestmars Hamburg

Op de Deichtorplatz in Hamburg hebben duizenden demonstranten zich zaterdagmiddag verzameld voor de protestmars ‘Grenzeloze Solidariteit in plaats van de G20’. Volgens de Duitse politie zijn zo’n 15.000 mensen op de been.

De demonstranten lopen naar de Millerntorplatz. Daar worden ze tussen 16.00 uur en 18.00 uur verwacht. Hoewel de Duitse politici de deelnemers hebben opgeroepen vreedzaam te demonstreren, houdt de politie in Hamburg rekening met een escalatie van geweld, net als vrijdagnacht toen links-radicale oproerkraaiers winkels plunderden en grote vernielingen aanrichtten.