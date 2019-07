Duizenden op de been tegen extreemrechts

In diverse plaatsen in Duitsland zijn zaterdag duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen extreemrechts. In Kassel telde de politie 8000 deelnemers, in Halle sprak de organisatie van 3000 mensen.

De demonstratie in Kassel was gericht tegen een demonstratie elders in de stad van de kleine partij Die Rechte. Die partij hield een bijeenkomst uit protest tegen de manier waarop volgens de partij de moord op de vooraanstaande politicus Walter Lübcke wordt gebruikt om de partij met geweld en terreur te vereenzelvigen. Lübcke werd op 2 juni bij zijn huis bij Kassel doodgeschoten door een man met rechts-extremistische achtergrond.

In Halle was het protest gericht tegen de Indentitäre Bewegung. Deze organisatie, die door de autoriteiten in de gaten wordt gehouden vanwege het rechts-extremistische karakter, heeft een onderkomen in de stad dat als landelijk centrum geldt.