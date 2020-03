Duizenden mondmaskers teruggevonden onder kathedraal VS

De Washington National Cathedral in de Amerikaanse hoofdstad heeft duizenden mondmaskers gedoneerd aan ziekenhuizen. Die beschermingsmiddelen waren meer dan tien jaar geleden ingekocht en lagen opgeslagen in de catacomben onder het gebouw, bericht de krant Washington Post.

De vondst van de mondkapjes is te danken aan een medewerker. Die hoorde over de groeiende vraag naar medische voorraden en herinnerde zich dat het gebedshuis rond 2006 een aankoop had gedaan die nu goed van pas komt. Hij ging op onderzoek uit en ontdekte dozen met meer dan 5000 mondkapjes.

De kathedraal deed navraag bij de gezondheidsdienst CDC en de producent en kon zo vaststellen dat de maskers nog steeds gebruikt kunnen worden. Ze waren oorspronkelijk kennelijk aangekocht zodat geestelijken zouden kunnen doorwerken tijdens een gezondheidscrisis, zegt een woordvoerder.