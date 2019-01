Duizenden inwoners en toeristen zitten zondag vast in de wintersportplaats Balderschwang in het uiterste zuiden van Duitsland. De enige weg naar het dorp in Beieren is afgesloten vanwege het gevaar voor lawines. Net over de grens in Oostenrijk is een lawine geweest. Daarbij vielen geen gevonden.

De gestrande mensen hoeven voorlopig niet te worden geëvacueerd. Balderschwang heeft nog elektriciteit. Het is niet duidelijk wanneer het dorp weer bereikbaar is.