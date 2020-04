Duizenden mensen trotseren lockdown voor begrafenis Bangladesh

Een enorme mensenmassa heeft de lockdown in Bangladesh genegeerd om de begrafenis bij te wonen van een populaire islamitische geestelijke. De organisatoren zeggen dat ongeveer 100.000 mensen aanwezig waren.

De politie had met de nabestaanden van Jubayer Ahmad Ansari afgesproken dat maximaal vijftig mensen naar de begrafenis mochten komen in de plaats Sarail. Zo moest worden voorkomen dat het coronavirus zich in een grote menigte zou kunnen verspreiden.

Agenten stonden echter machteloos toen vele duizenden mensen opdoken om de plechtigheid bij te wonen. „Mensen kwamen in golven”, zuchtte de plaatselijke politiechef.

De regering van Bangladesh kondigde eind maart een lockdown af om verspreiding van het virus tegen te gaan. In het land met 168 miljoen inwoners zijn tot dusver zeker 2200 besmettingen vastgesteld. Experts zeggen dat weinig wordt getest en dat vermoedelijk veel meer mensen het virus hebben.

De premier heeft inwoners opgeroepen deze maand thuis te bidden tijdens de ramadan. Sommige invloedrijke geestelijken vragen moslims om dan toch massaal naar gebedsbijeenkomsten te komen.