Duizenden mensen staan stil bij ‘I Have a Dream’

Duizenden mensen zijn vrijdag in Washington bijeengekomen om stil te staan bij de historische toespraak ‘I Have a Dream’ van Martin Luther King, die hij in 1963 gaf. De betogers namen deel aan een korte mars door de Amerikaanse hoofdstad en spraken zich - net als de vermoorde burgerrechtenactivist destijds - uit tegen racisme.

De mars ging van het Lincoln Memorial naar het nabijgelegen Martin Luther King Memorial. De deelnemers hadden borden bij zich met daarop teksten als ‘black lives matter’ en ‘I am a man’. Die laatste is een bekende slogan van de burgerrechtenbeweging uit de jaren 60 in Amerika. Ook waren de namen te zien van zwarte Amerikanen die door politiegeweld om het leven zijn gekomen. „Haal je knie van onze nekken”, was een van de leuzen die te horen waren, waarmee de betogers verwezen naar de dood van George Floyd die in mei door toedoen van een agent om het leven kwam.

Voorafgaand aan de mars kwamen diverse mensen aan het woord op de trappen van het Lincolnmonument. Onder hen was Kamala Harris, de kandidaat-vicepresident van de Democraten. Ook de zoon van King kreeg het woord.

„In veel opzichten staan we vandaag samen in de symbolische schaduw van de geschiedenis, maar we zijn op dit moment samen geschiedenis aan het schrijven”, zei Martin Luther King III die zijn toehoorders opriep in november te gaan stemmen. „Onze kracht moet worden benut door meer dan retoriek en meer dan marcheren”, zei hij. „Er drukt een knie op de nek van de democratie en onze natie kan maar tot zekere hoogte leven zonder de zuurstof van vrijheid.”