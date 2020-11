Duizenden mensen moeten weg van vulkaan op Indonesisch eiland

Duizenden mensen moeten weg uit de omgeving van een vulkaan op het Indonesische eiland Lembata. De autoriteiten hebben naar eigen zeggen circa 3000 mensen in overheidsgebouwen opgevangen. De vulkaan Lewatolo is al drie dagen aan het uitbarsten.

Zondag spuwde de Lewatolo as tot 4 kilometer de lucht in. De luchthaven op Lembata, een eiland bijna 1000 kilometer ten oosten van Java, is gesloten. De vulkaan in het noorden van het eiland is ruim 1400 meter hoog. De laatste grote uitbarsting was in 2012. Indonesiƫ telt bijna 130 actieve vulkanen.