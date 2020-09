Duizenden mensen in Nieuw-Zeeland demonstreren tegen lockdown

Duizenden mensen hebben in het Nieuw-Zeelandse Auckland gedemonstreerd tegen de strenge lockdown in verband met het coronavirus. Op televisiebeelden is te zien dat veel mensen dicht op elkaar staan en geen mondmaskers dragen.

„We zijn hier allemaal vandaag omdat we geloven dat het tijd is om op te staan en te zeggen ‘we moeten onze rechten en onze vrijheid terugpakken’”, aldus een van de organisatoren.

Nieuw-Zeeland is verhoudingsgewijs licht getroffen door het coronavirus. Zaterdag werden twee nieuwe gevallen geregistreerd. Daarmee komt het aantal besmette personen op 144; 24 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus.