Duizenden mensen geëvacueerd voor bom WOII

Zo’n 2500 mensen in de Duitse stad Frankfurt moesten vóór zaterdagochtend geëvacueerd zijn, omdat een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing werd gebracht. Volgens de politie is alles volgens plan verlopen.

De bom van zo’n 500 kilo werd vrijdag gevonden tijdens bouwwerkzaamheden in het stadsdeel Schwanheim in het westen van Frankfurt. In de buurt moesten onder andere drie hotels worden ontruimd. Daarnaast werd ook de A5 afgesloten. Rond 4.30 uur mochten de eerste mensen weer naar huis.

Een woordvoerster van de politie sprak haar dank uit dat iedereen zo goed meewerkte.