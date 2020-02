Duizenden mensen bij herdenking slachtoffers Hanau

Duizenden mensen hebben donderdagavond in Hanau de slachtoffers herdacht van de schietpartijen in die Duitse plaats. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier en andere prominente politici spraken de menigte toe. „Vandaag is het moment waarop we moeten zeggen: We staan samen als een samenleving, we laten ons niet intimideren en weten van geen wijken”, aldus Steinmeier.

Niet alleen in Hanau, maar ook in Frankfurt, Berlijn en andere Duitse steden stonden duizenden mensen stil bij de aanslagen in twee shishabars waarbij negen mensen met een migratieachtergrond werden doodgeschoten. De 43-jarige dader, die vermoedelijk een rechtsradicaal motief heeft, schoot daarna zijn moeder en zichzelf dood. Verder raakten zes mensen gewond onder wie ook vier met een migratieachtergrond.