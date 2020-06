Duizenden mensen bij demonstratie tegen racisme in Wenen

Duizenden mensen hebben in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen een demonstratie bijgewoond tegen racisme. De politie schat dat zeker 10.000 mensen meededen.

Het ging volgens sommige betogers om het grootste protest dat Oostenrijk in jaren heeft gezien. De afgelopen dagen zijn op meerdere plekken in de wereld dergelijke manifestaties gehouden, ook in Nederland. Ze volgen op de dood van de zwarte arrestant George Floyd in de VS. Op videobeelden was te zien hoe een witte agent minutenlang zijn knie tegen de nek drukte van Floyd. Dat leidde tot grote verontwaardiging.

„Systematisch racisme komt overal ter wereld voor, ook in Oostenrijk”, zei een 21-jarige studente die meedeed aan het protest in Wenen. Ze hield een bord vast met het opschrift „haat is geen mening”. Veel betogers droegen mondkapjes vanwege de coronacrisis, maar van social distancing was vaak geen sprake. Het protest eindigde bij de centraal gelegen Karlsplatz.