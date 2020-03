Meer dan 8000 ziekenhuismedewerkers zitten in Noorwegen noodgedwongen thuis in quarantaine omdat ze mogelijk het nieuwe coronavirus onder de leden hebben. In het zuidoosten rond Oslo gaat het om 4000 medewerkers.

De gezondheidsautoriteiten meldden dinsdag dat bij 62 medewerkers het virus daadwerkelijk is vastgesteld. In Noorwegen werken ongeveer 120.000 mensen in hospitalen. In het land zijn 1308 besmettingen vastgesteld. Drie mensen overleden aan de gevolgen.