Duizenden Malinezen eisen einde moordpartijen

Duizenden Malinezen zijn de straat opgegaan om te eisen dat een einde komt aan de reeks moordpartijen in hun land. De organisatoren zeggen dat 5000 mensen demonstreerden in hoofdstad Bamako. De politie spreekt over 3000 betogers.

Het Noord-Afrikaanse land is sinds het begin van het jaar herhaaldelijk opgeschrikt door bloedige aanvallen op dorpen. Er vielen op nieuwjaarsdag 39 doden bij een aanval op de plaats Koulogon. Later volgden moordpartijen in Ogossagou (160 doden), Sobane Da (35 doden) en Gangafani en Yoro (in totaal 41 doden).

Het gaat vermoedelijk om conflicten tussen bevolkingsgroepen als de Dogon en de Fulani. De strijd tussen rivaliserende gemeenschappen heeft volgens waarnemers geleid tot een spiraal van geweld.

De betoging van vrijdag was georganiseerd door een jeugdgroep. Die roept mensen op „nee te zeggen tegen haat”, ongeacht hun etniciteit, en wil dat milities worden ontwapend. „Er is al te veel bloed vergoten. Het moet stoppen of er is straks niemand meer in leven in het midden van Mali”, zegt een demonstrant.