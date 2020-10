Duizenden lopen Vrouwenmars tegen Trump en benoeming Barrett

Duizenden, vooral vrouwelijke demonstranten, hebben zaterdag in Washington geprotesteerd tegen de kandidaat voor het Hooggerechtshof van president Donald Trump. Ook riepen zij op Trump weg te stemmen bij de verkiezingen van 3 november.

Ook elders in de VS zijn mensen de straat opgegaan. De demonstraties zijn geïnspireerd door de eerste Vrouwenmars in Washington, een grote demonstratie tegen Trump, die een dag na zijn inhuldiging in 2017 werd gehouden. Zaterdag was de opkomst aanzienlijk kleiner vanwege het coronavirus.

De demonstranten brachten ook hulde aan de onlangs op 87-jarige leeftijd overleden progressieve opperrechter Ruth Bader Ginsburg, volgens hen een icoon voor vrouwen en progressieven. Ze protesteerden echter vooral tegen de keuze van Trump om haar te laten opvolgen door de conservatieve rechter Amy Coney Barrett.

De mars in Washington begon in de buurt van het Witte Huis en liep langs het Capitool naar de National Mall. De meeste demonstranten droegen mondmaskers. Sommigen waren uitgedost als Ginsburg in zwarte gewaden met witte kanten kragen. Anderen droegen gebreide roze hoeden die op de oorspronkelijke mars werden gedragen. Op spandoeken waren teksten te lezen als ‘Trump/Pence Nu Weg’ en ‘Dump Trump’.

In de stad In New York waren zo’n driehonderd mensen bijeen op Manhattan’s Washington Square, velen ook met roze hoeden en borden ter ondersteuning van Trump’s Democratische tegenstanders Joe Biden en Kamala Harris of ter ere van Ginsburg. Het was een van de vijf marsen in de stad.