Duizenden Koerden demonstreren in Straatsburg

Ongeveer 7000 Koerden zijn volgens de Franse politie in Straatsburg de straat op gegaan om op te roepen tot de vrijlating van PKK-leider Abdullah Öcalan, die al twintig jaar gevangen zit in Turkije. Media berichtten dat de deelnemers aan de vreedzame demonstratie uit verschillende landen kwamen. Volgens de organisatoren namen 17.000 mensen deel aan de demonstratie.

Aan het eind van de ochtend vertrokken de demonstranten vanaf het station van Straatsburg en liepen ze door het centrum van de stad achter een groot vaandel met daarop de beeltenis van hun leider. Het protest werd afgesloten met een bijeenkomst in de openlucht. „Wij roepen op tot de vrijlating van Öcalan, maar wat vandaag het belangrijkst is, is dat zijn detentieomstandigheden worden verbeterd”, aldus een van de demonstranten.

De grote Koerdische bijeenkomst wordt sinds de arrestatie van Öcalan op 15 februari 1999 jaarlijks gehouden in Straatsburg, de zetel van de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De leider van de Koerdische opstand in Turkije wordt vastgehouden op het eiland Imrali voor de kust van Istanbul en zit daar bijna volledig geïsoleerd.

De Turkse regering en de Koerdische Arbeiderspartij PKK, die in Turkije en de EU op de lijst van terroristische organisaties staat, strijden al tientallen jaren tegen elkaar. Öcalan werd gearresteerd in Kenia op 15 februari 1999, 15 jaar na het begin van de gewapende opstand van de PKK. De opstand heeft sindsdien tienduizenden levens geëist.