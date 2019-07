Duizenden Japanners geëvacueerd na zware regen

In het westen van Japan hebben tienduizenden mensen huis en haard moeten verlaten, nadat overvloedige regenval de regio teisterde. Meteorologen voorspellen modderstromen en overstromingen op het eiland Kyushu en de streek rond Chugoku.

Oorzaak is de tyfoon Danas die vanuit Korea is aangekomen. Deze depressie heeft voor een recordhoeveelheid regen gezorgd in dit deel van Japan. De bevolking van Fukuoka en Hiroshima is geëvacueerd.

Vorig jaar werd het westen van Japan ook al geteisterd door overvloedige regen. Toen vielen meer dan 220 doden, het grootste aantal dodelijke slachtoffers in dertig jaar.