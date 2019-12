Duizenden Irakezen betogen tegen regering

Duizenden Irakezen zijn zondag de straat opgegaan in de hoofdstad Bagdad en meerdere zuidelijke steden om te betogen tegen de politieke elite die corrupt en incompetent zou zijn. De actievoerders lieten weten dat ze zich niet laten afschrikken door geweld en intimidatie.

Daarmee verwezen ze naar de aanval door gewapende mannen vrijdagavond laat op een groep betogers die zich op een parkeerterrein in de buurt van het Tahrirplein in Bagdad had verzameld. Iraakse medici zeiden dat daardoor zeker twintig demonstranten en vier politiemensen zijn omgekomen. „Ze proberen ons op alle mogelijke manieren bang te maken, maar wij blijven op straat”, zei de 23-jarige betoger Aisha zondag.

Onder druk van de betogers heeft premier Adel Abdul Mahdi inmiddels zijn ontslag ingediend. De demonstranten willen echter dat de bezem door de hele bestuurlijke top wordt gehaald.

Irak is sinds begin oktober in de greep van grootschalige protesten. Burgers zijn boos om zaken als corruptie, slechte voorzieningen en de hoge werkloosheid.