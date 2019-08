Duizenden inwoners Hongkong staken maandag

Aan het begin van de negende week van protesten tegen de regering, zullen duizenden inwoners van Hongkong maandag het werk neerleggen. De staking is bedoeld om „de sterke ontevredenheid van de burgers van Hongkong over het politieke onrecht tot uitdrukking te brengen”, aldus een verklaring zondag van een alliantie van activisten die tot de actie heeft opgeroepen.

Minstens 14.000 mensen uit twintig sectoren willen deelnemen aan de staking in de speciale administratieve zone van China, meldde de Hongkongse krant South China Morning Post. Werknemers uit de transportsector, maatschappelijk werk, de financiële sector en luchtvaartmaatschappijen gaan maandag in staking en nemen deel aan protestacties in acht districten van de stad. Talrijke cafés en winkels zijn ook dicht.

De acties begonnen met protesten tegen een wetsvoorstel om verdachte criminelen uit te leveren aan China. Het ongenoegen is nu gericht tegen het politiegeweld van de afgelopen maanden en de invloed van de Volksrepubliek.

Ook zondag was het weer onrustig in de metropool. De heftigste botsingen vonden plaats in Causeway Bay, een wijk die bekendstaat om zijn luxueuze modewinkels. Duizenden betogers blokkeerden de straten en wierpen blokkades op. De politie antwoordde met traangas.