Duizenden in quarantaine na terugkeer in Duitsland

Nieuwe regels die vrijdag in Duitsland van kracht zijn geworden, leiden ertoe dat duizenden mensen twee weken in zelfisolatie moeten. De isolatieplicht geldt voor reizigers die terugkeren in Duitsland na een verblijf langer dan 24 uur in het buitenland.

Vrijdag betrof dat bijvoorbeeld alleen al op het vliegveld van Frankfurt, de drukste luchthaven van het land, duizenden mensen. Het ging vooral om mensen die terug zijn gehaald uit het buitenland met hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Politiemensen deelden op de luchthaven pamfletten uit waarin de reizigers worden opgeroepen meteen naar huis te gaan en daar twee weken in islolatie te gaan. Ook moeten zij zich melden bij de lokale gezondheidsautoriteiten.

Het Duitse crisiskabinet onder leiding van bondskanselier Angela Merkel besloot afgelopen maandag de isolatiemaatregel in te voeren om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Uitzonderingen zijn er voor vrachtwagenchauffeurs en pendelaars. De regel geldt voorlopig tot 19 april.