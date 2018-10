Duizenden Hondurezen op weg terug naar huis

Zo’n tweeduizend migranten uit Honduras die aan de grens tussen Mexico en Guatemala zijn tegengehouden zijn op de terugweg naar huis. Dit heeft de Guatemalaanse regering bekendgemaakt. Nog eens vijfhonderd zullen later op zaterdag met bussen worden teruggebracht.

De migranten maken deel uit van een groep van meer dan vierduizend mensen die een week geleden vanuit San Pedro Sula in Honduras vertrokken is op weg naar de Verenigde Staten. In de plaats Tecun Uman probeerden ze de grens tussen Guatemala en Mexico over te komen, maar de Mexicaanse grenspolitie hield hen tegen. De Amerikaanse president Donald Trump had gedreigd de grens tussen Mexico en de VS te sluiten als de migranten zo ver zouden komen.

De presidenten van Mexico, Guatemala en Honduras hebben zaterdag telefonisch overlegd over de situatie en besloten maatregelen te nemen om mensen die dat willen terug naar huis te brengen. Ruim zeshonderd migranten hebben volgens het Mexicaanse ministerie van Binnenlandse Zaken in Mexico asiel aangevraagd. Zij moeten de beslissing hierover in migrantencentra afwachten.