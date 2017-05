Duizenden herdenken aanslag in Manchester

Duizenden mensen verzamelden zich dinsdagavond op Albert Square in Manchester om de aanslag in de stad te herdenken. Ze hielden een minuut stilte uit respect voor de slachtoffers, meldde de BBC.

De bisschop van Manchester, David Walker, stak aan het begin van de bijeenkomst een kaars aan. Sommige mensen lieten bloemen achter in het stadscentrum, terwijl anderen borden droegen met teksten als „I love Manchester”.

Omstanders applaudisseerden voor leden van de Sikh-gemeenschap, die arriveerden om gratis drankjes uit te delen. Ze verklaarden de stad te willen helpen „in een tijd waarin het slecht gaat”. Ook schreef iemand op het plein in grote letters een vastberaden boodschap op de grond: „Vandaag treuren we, maar we zijn sterk.”