Duizenden Grieken op de vlucht voor bosbrand

Door een grote bosbrand in Griekenland hebben duizenden mensen hun huizen moeten verlaten. De brand woedt in een kustgebied ten noordoosten van hoofdstad Athene, dat populair is onder toeristen.

Via luidsprekers, televisie en radio werden inwoners opgeroepen onmiddellijk te vertrekken. Volgens het hoofd van de burgerbescherming is het vuur lastig te bestrijden. Tientallen huizen zijn verwoest door de brand, die volgens de brandweer een muur vormt van zo’n vijftien kilometer.

Het is niet bekend of mensen door de vuurzee zijn omgekomen. Reddingsdiensten hebben echter nog niet alle huizen kunnen bereiken.

Ook in andere delen van Griekenland woeden bosbranden.