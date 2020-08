Duizenden gezondheidswerkers staken in India om coronacrisis

Na maanden van onderbetaling en gebrek aan beschermingsmiddelen gaat een volledig vrouwelijk leger van Indiase sociale gezondheidswerkers de straat op. Zo’n 600.000 gezondheidswerkers staken twee dagen om aandacht te vragen voor hun benarde situatie.

De vrouwen eisen een betere en tijdige beloning en een wettelijke status die minimumlonen garandeert. De gezondheidswerkers, bekend als Accredited Social Health Activists, of ASHA, wat ‘hoop’ betekent in het Hindi, sporen in India de contacten van coronapatiënten op in sloppenwijken en moeilijk te bereiken landelijke delen van het land.

De werkers worden gezien als ‘erevrijwilligers’ en worden niet beschouwd als werknemers onder de minimumloonwet, ook al zijn ze van groot belang in het Indiase zorgsysteem. „We werken tien uur per dag en krijgen daar maar 2000 roepies (zo’n 23 euro) per maand voor. We hebben geen maskers of ontsmettingsmiddel”, zegt een van de werkers.

Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het coronavirus is vrijdag de 19 miljoen gepasseerd. Daarvan zijn ruim 2 miljoen besmettingen in India, het derde hoogste aantal besmettingen ter wereld na de Verenigde Staten en Brazilië. In het land overleden meer dan 41.000 mensen aan het virus.