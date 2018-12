Duizenden gele hesjes betogen in Frankrijk

Duizenden demonstranten zijn zaterdag voor het vijfde weekend op rij in Frankrijk de straat opgegaan om tegen de regering van president Emmanuel Macron te protesteren. Het aantal gele hesjes ligt een stuk lager dan vorige week zaterdag, aldus een politiebron.

„Sinds de aanslag in Straatsburg is het rustiger, maar ik denk dat het aanstaande zaterdag en de daaropvolgende zaterdagen weer drukker zal worden”, aldus een betoger op de Champs-Élysées.

In Parijs waken zaterdag ongeveer 8000 agenten over de veiligheid. Ook worden er veertien pantservoertuigen ingezet. In heel Frankrijk zijn 69.000 agenten ingezet, tegenover 89.000 een week geleden.

De oproerpolitie vuurde in Parijs traangas af tijdens kleine botsingen met demonstranten in de buurt van de Champs-Élysées. Rond het middaguur had de politie bijna honderd betogers opgepakt.

Even verderop demonstreerde een groep activisten van de feministische protestgroep Femen topless bij het Élysée, de residentie van de president.

De gele hesjes begonnen half november met protesten op knooppunten en rotondes tegen de verhoging van de brandstofprijzen. Al snel groeiden de demonstraties uit tot bredere protesten tegen het beleid van Macron. De demonstraties in Parijs leidden de afgelopen weken tot vandalisme en gewelddadige botsingen met veiligheidstroepen.